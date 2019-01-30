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Ataoğlu:”Türkiye’nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) İstanbul’da gerçekleştirdiği geleneksel öğle yemeğine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı konuşmadaTürkiye’nin kapısını ne zaman çalsalar her zaman karşılık bulduklarını söyledi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) İstanbul’da gerçekleştirdiği geleneksel öğle yemeğine katıldı.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) İstanbul’da gerçekleştirdiği geleneksel öğle yemeğine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı konuşmadaTürkiye’nin kapısını ne zaman çalsalar her zaman karşılık bulduklarını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) İstanbul’da gerçekleştirdiği geleneksel öğle yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Ataoğlu, KKTC’de son dönemde yapılan oteller ile gurur duyduklarını ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın yatak sayısının 100 binin üzerinde olduğunu, Kuzey Kıbrıs’ta ise 26 bin yatak bulunduğunu bildirdi. Bakan Ataoğlu, “Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs’taki otellerin kıyaslanmasına asla müsaade etmiyorum. Bizde yatırımcıların kazandırdıkları tesisler Güney Kıbrıs’a değil, dünyaya meydan okuyor” dedi.
KKTC’de bütçe açığının yüzde 50 civarındaki bölümünü turizm sektörünün kapattığını vurgulayan Ataoğlu, “Bu yıl hedefimize koyduğumuz çalışmalar sonucu bütçe açığımızın yüzde 60-65’ini turizm gelirleri ile kapatmayı hedefliyoruz. Ana vatanımız Türkiye’nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk” diye konuştu.

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