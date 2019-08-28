Ataol Behramoğlu, kitaplık için 7 bin kitap bağışladı

Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR, (DHA) - TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Ataol Behramoğlu, kütüphanesinden yaklaşık 7 bin kitabını Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladı. Eskişehir'de tarihi evlerin bulunduğu bölgedeki konak ise restore edilip, Ataol Behramoğlu'nun adının verildiği kitaplık haline getirildi.

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu, kütüphanesindeki şiir başta olmak üzere Türkçe ve birkaç dilde edebiyat, sanat ve sosyal bilimler içerikli 7 bin kitabını Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na bağışladı. Belediye tarafından tarihi evlerin bulunduğu bölgedeki 265 yıllık Yağcızade Konağı, restore edilerek, yazarın adını taşıyan kitaplık haline getirildi. Kitaplığının tasarımıyla yakından ilgilenen Behramoğlu, kitapları da raflara kendisi yerleştirdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un jestinin aslında Türk edebiyatına ve şiire yapılmış vefa hareketi olduğunu kaydeden Ataol Behramoğlu, "Yağcızade Konağı'nın restore edilerek benim adımı taşıyan kitaplığa dönüştürülmesi, Kazım Kurt'un fikridir. Bu vesileyle de ben kütüphanemde yer alan belli başlı kitaplarımı göndermiş oldum. Dolayısıyla bu Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda benim yazdığım ve çevirdiğim kitapların yanı sıra benim kütüphanemin kitapları olacak. Bu gerçekten büyük bir olay; çünkü bizde yazarlar, sanatçılar ölüp gittikten sonra o biriktirdikleri kitaplar genel de telef olur, sahaflara düşer. Böyle bir girişim aslında örnekte bir olay" dedi.

'BURASI KÜLTÜREVİ OLACAK'

Adını taşıyan kitaplığın Eskişehir'de yer alan üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışması yapacak olanlara, öğretim üyelerine, lise öğrencilerine çok büyük katkı sağlayacağını kaydeden Behramoğlu, "Ataol Behramoğlu Kitaplığı zaman içinde bir kültür merkezine dönüşecek. Genellikle edebiyat ağırlıklı, edebiyatın içinde de şiir ağırlıklı bir kültür merkezine dönüşecek. Mutlaka orada etkinlikler, buluşmalar yapacağız ve orası bir sanat, kültür evi olarak adını duyuracaktır" diye konuştu.

Kitaplık, 1 Eylül'de düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

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