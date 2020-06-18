HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Atarca yıldızların en genci keşfedildi!

Atarca yıldızların en genci keşfedildi!

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Bugüne kadar bilinen en genç "atarca" yıldız keşfedildi.

Atarca yıldızların en genci keşfedildi!

ABD Havacılık ve Uzay Ajası (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansında (ESA) görevli gök bilimcilerin keşfettiği, "pulsar" da denilen atarca yıldız ile ilgili ayrıntılar, "Astrophysical Journal" Dergisi'nde yayımlandı.

"Swift J1818.0−1607" ismi verilen atarca yıldızın, 240 yaşında hesap edildiği ve kozmik standartlarda "gerçek bir yenidoğan" olduğu belirtildi.

Nötron yıldız sınıfına giren atarca yıldızın, ilk kez muazzam X ışığı patlamasının meydana geldiği 12 Mart'ta NASA'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevince fark edildiği kaydedildi.

''KOZMİK BEBEĞİN'' FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Bunun sonrasında ESA'nın XMM-Newton Gözlemevi ve NASA'nın NuSTAR teleskobuyla takibe alınan "kozmik bebeğin" fiziksel özellikleri saptandı.

Nötron yıldızın, dev bir yıldızın tükenerek patlamasından sonra arta kalan son derece yoğun kütleli madde olduğu ifade ediliyor.

Evrende kara delikten sonra en yoğun nesneler arasında gösterilen nötron yıldızının bir çay kaşığına eşdeğer parçasının, Dünya'da 4 milyar ton ağırlığında geleceği belirtiliyor.

"Kalp gibi atan" anlamına gelen "pulsar" ya da atarca yıldızlar, kalp atışları gibi muntazam aralıklarla uzaya radyo dalgaları gönderen nötron yıldızları olarak biliniyor.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Aynı bikinilerle poz verdiler, sosyal medyayı salladılar!Aynı bikinilerle poz verdiler, sosyal medyayı salladılar!
2020 DGS başvurusu için son saatler!2020 DGS başvurusu için son saatler!

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Diğer Haberler
Dağda görüntülediği ayı ve yavrularına selam verdi

Dağda görüntülediği ayı ve yavrularına böyle seslendi

Aynı bikinilerle poz verdiler, sosyal medyayı salladılar!

Aynı bikinilerle poz verdiler, sosyal medyayı salladılar!

Turistler için bacakları kırılan bebek aslan kurtarıldı

Turistler için bacakları kırılan bebek aslan kurtarıldı

İtfaiye eri kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

İtfaiye eri kediyi kurtarmak için zamanla yarıştı

Annesi nedeniyle felç kalan kadın, model oldu

Annesi nedeniyle felç kalan kadın, model oldu

Ağaca tırmanan ayı, objektife adeta poz verdi

Ağaca tırmanan ayı, objektife adeta poz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.