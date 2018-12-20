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Atardamar şişliği bulunan Emine, ameliyatla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.12.2018 15:18 | Son Güncelleme

SİVAS'ta dünyada çocuklarda ender görülen boyundaki atardamar şişliği şikayetiyle hastaneye götürülen Emine Yetkin(10), ameliyat edildi.

Atardamar şişliği bulunan Emine, ameliyatla sağlığına kavuştu

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta dünyada çocuklarda ender görülen boyundaki atardamar şişliği şikayetiyle hastaneye götürülen Emine Yetkin(10), ameliyat edildi. Doktorlar, literatürde şu ana kadar sadece 31 çocukta bu vakaya rastlandığını açıkladı.
Sivas'ta Hatice-Hasan Yetkin çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan, ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Emine Yetkin'in atardamarında şişlik oluştu. Aile Emine'yi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin muayene ettiği ve şah damarının patlama riski bulunan Emine Yetkin, ameliyat edildi.
Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fatih Ada, "Normal şartlar altında biz, erişkinlerde bu tip balonlaşmaları nadir de olsa görüyoruz. Bu durum çocuk hastalarda gördüğümüz bir durum değil. Zaten dünya genelinde de çok yaygın bir durum değil. Biz tıp literatürünü taradık, literatürde şimdiye kadar 31 çocuk hastada şah damarında balonlaşma tespit ettik. Yalnız bunlardan sadece 2 tanesi bizim hastamıza benziyordu ve doğuştan gelen bir durum söz konusuydu. Yaptığımız ameliyat da müdahale şekli olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Diğer hastalara böyle bir müdahale yapılmamıştı. Açık ameliyatla şişen şah damarı eski haline dönüştürdük. Şu an hastamızın durumu iyi. Ameliyattan sonra biraz sıkıntıları olabilir. Özellikle çevre bölgelerdeki sinir basılarına, ödeme bağlı geçici tablolar oluşabilir. Konuşma bozuklukları olabilir. Bundan sonra takiplerine, kontrollerine devam edilecek" dedi.
'KAYSERİ'DE MÜDAHALE EDİLEMEDİ'
Babası Hasan Yetkin, damardaki şişme nedeni ile önce Kayseri'de hastaneye götürdüklerini belirterek, "Oradaki doktorlar 'Bu hastalık binde bir görülen bir hastalıktır' dediler. Müdahale edemeyeceklerini söylediler. Sadece film çektiler. Sonra ben tekrar Sivas'a gelerek üniversitemizde Fatih Hocama gösterdik çocuğumu. O da muayene etti ve 'beni bekleyin' dedi. 1,5 ay sonra arayarak 'ameliyat için hazırlıklar tamam' dedi. Biz de getirdik, şükürler olsun ameliyatı iyi geçti. Şu an Allah'a şükür çocuğumun yemesi, konuşması yürümesi de her şeyi iyi" ifadelerini kullandı.
Ameliyat olan Emine Yetkin ise, "Boynumda bir şişlik oluşmuştu, doktor amcalarım sağ olsun, ameliyat yapıp, sağlığıma kavuşturdular. Çok iyi, çok memnunum. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Atardamar şişliği bulunan Emine, ameliyatla sağlığına kavuştuAtardamar şişliği bulunan Emine, ameliyatla sağlığına kavuştu

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