Atardamarı tıkıyor, teşhis edilemiyor! Yüksek kolesterolün yıkıcı etkileri

Mumsu bir madde olarak da bilinen kolesterol, atardamarlarınızda genellikle sessizce hasara yol açarak kalp hastalığı ve felç gibi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kolesterol tehlikeli seviyelere ulaştığında kalçanızda bazı işaretlere neden olabilir. Bu semptomları takip ederek tespit edebilirsiniz.

SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Yüksek düzeyde "kötü" kolesterol (sağlık sorunları riskinizi artıran tür) atardamarlarınızda plak oluşumunu teşvik eder. Bir sağlık portalı oluşumu şu şekilde açıklıyor: "Plak, kolesterol ve diğer şeylerden oluşan mumsu bir malzemedir. Çok fazla plağınız olduğunda, atardamarlarınız daralabilir ve kan akışını sınırlayabilir. Bunun sonucunda kan damarları daraldığında, bacaklarınıza giden kan akışı da kısıtlanır ve bazı işarete yol açar."

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI NEDİR?

Cleveland Clinic, bacaklarınıza kan akışının olmamasının bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma yol açabileceğini açıklıyor. Periferik arter hastalığının ilk belirtisi bacak ağrısı olabilir.

Ancak bu ağrı sadece bu bölgede değil, aynı zamanda kalçalarınıza kadar da ilerleyebilir. Cleveland Clinic şunları paylaşıyor: “Bacağınızdaki ağrıyı fark edebilirsiniz, ancak aynı zamanda kalçalarınızda veya uyluklarınızda da hissedebilirsiniz. Sağlık portalı, kaslarınızın uyuşmuş, zayıf, ağır ve yorgun hissetmesine neden olabilir.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Periferik arter hastalığı kalçanızda ağrının yanı sıra başka belirtiler de ortaya çıkabilir.

Dinlenirken, özellikle geceleri yatarken ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda yanma veya ağrı

Ayaklarınızın üşümesi

Cildinizde kızarıklık veya diğer renk değişiklikleri

Daha sık enfeksiyonlar

İyileşmeyen ayak parmakları ve ayak yaraları.

TEŞHİS EDİLEMİYOR, MİLYONLAR ETKİLENİYOR

Cleveland Clinic , bu yaygın durumun milyonlarca insanı etkilediğini, ancak genellikle "yetersiz teşhis ve yetersiz tedavi" olduğunu ekliyor.

Yüksek kolesterole benzer şekilde, PAH bile fark edilmesini zorlaştıran birçok belirgin belirtiye neden olmaz.

Bu sessiz doğası nedeniyle kolesterol seviyelerini belirlemenin en güvenilir yolu kan testi yaptırmaktır.



