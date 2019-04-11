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ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ MAZBATASINI ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:31 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimlerini yüzde 51,4 oy ile önde bitiren CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı.

İSTANBUL, (DHA)

31 Mart Yerel Seçimlerini yüzde 51,4 oy ile önde bitiren CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı.

2009'da ilçe olan Ataşehir'in kurucu Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 51,4 oy alarak, yeniden Ataşehir Belediye Başkanı oldu. Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan mazbata teslim töreninde İlgezdi'ye eşi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen destek verdi.

“KAZANAN ATAŞEHİR OLDU"

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Başkan İlgezdi, "Yeni dönem Ataşehirimize hayırlı olsun. Yerel seçimlerin 5 yılda bir tekrarlandığını unutmayalım. Bu seçimin hiçbir kaybedeni yoktur, kazanan Ataşehir olmuştur. Seçim sürecinde diğer aday arkadaşlarımızla birlikte saygı çerçevesinde yarıştık ve onlara da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Her şeyin çok daha güzel olacağını inanıyorum. Kampanya sürecimizde bizlere yürekten destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep söylediğim gibi kardeşlik, sevgi ve barış kazandı. Ataşehir'i bu yeni dönemimizde daha ileriye taşımak için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Mazbata töreninin ardından İlgezdi ve CHP Yöneticileri, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk koydular. Daha sonra personel ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Battal İlgezdi, belediye binasında tebrikleri kabul etti.

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