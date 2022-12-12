Ataşehir Belediye Başkanı ile işçiler karşı karşıya geldi! 'Konser sorusu Battal İlgezdi'yi kızdırdı: Sana hesap mı vereceğim!

Ataşehir Belediyesi'nde Başkan Battal İlgezdi ile işçiler karşı karşıya geldi. DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, sözleşme farklarının 5 aydır ödenmediğini belirterek belediye önünde toplandı. Haklarını isteyen işçiler, ödemeyi yapmayan belediye başkanına tepki gösterdi.

"MAAŞLARI DA 3 TAKSİTLE ALDIK"

İşçiler adına konuşan Genel İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Özer Değirmenci, "Yaptığımız toplu sözleşmede 5 aylık geriye dönüklerimiz var. Ayın 30’unda toplu sözleşmeyle taahhüt altına almıştık. 30'unda ödenecek ücretlerimizi ödemedikleri için arkadaşlarımızla karar aldık ve iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenene kadar iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenince işimizin başına gideceğiz. Ataşehir Belediyesi’nde 2 bin 200 işçi var. 2 bin 200 işçinin geçen ay ayın 15’inde almamız gereken maaşları da 3 taksitle aldık" dedi.

"SANA HESAP MI VERECEĞİM!"

Bir süre sonra bahçedeki içişlerin yanına Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi geldi. İlgezdi kısa sürede sorunu çözeceklerini belirtirken, "Sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna sinirlendi. Başkan İlgezdi, soruyu soran işçiye "Sana hesap mı vereceğim!" diye yanıt verdi.

O anlar kameraya yansıdı.



