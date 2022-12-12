HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataşehir Belediye Başkanı ile işçiler karşı karşıya geldi! 'Konser sorusu Battal İlgezdi'yi kızdırdı: Sana hesap mı vereceğim!

Ataşehir Belediye Başkanı ile işçiler karşı karşıya geldi! 'Konser sorusu Battal İlgezdi'yi kızdırdı: Sana hesap mı vereceğim!

12.12.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler sözleşme farklarının 5 aydır ödenmediğini belirterek belediye önünde eylem yaptı. İşçilerin yanına gelen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna sinirlendi. Başkan İlgezdi, soruyu soran işçiye "Sana hesap mı vereceğim!"" diye yanıt verdi.

Ataşehir Belediye Başkanı ile işçiler karşı karşıya geldi! 'Konser sorusu Battal İlgezdi'yi kızdırdı: Sana hesap mı vereceğim!

Ataşehir Belediyesi'nde Başkan Battal İlgezdi ile işçiler karşı karşıya geldi. DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, sözleşme farklarının 5 aydır ödenmediğini belirterek belediye önünde toplandı. Haklarını isteyen işçiler, ödemeyi yapmayan belediye başkanına tepki gösterdi.

"MAAŞLARI DA 3 TAKSİTLE ALDIK"

İşçiler adına konuşan Genel İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Özer Değirmenci, "Yaptığımız toplu sözleşmede 5 aylık geriye dönüklerimiz var. Ayın 30’unda toplu sözleşmeyle taahhüt altına almıştık. 30'unda ödenecek ücretlerimizi ödemedikleri için arkadaşlarımızla karar aldık ve iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenene kadar iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenince işimizin başına gideceğiz. Ataşehir Belediyesi’nde 2 bin 200 işçi var. 2 bin 200 işçinin geçen ay ayın 15’inde almamız gereken maaşları da 3 taksitle aldık" dedi.

fj

"SANA HESAP MI VERECEĞİM!"

Bir süre sonra bahçedeki içişlerin yanına Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi geldi. İlgezdi kısa sürede sorunu çözeceklerini belirtirken, "Sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna sinirlendi. Başkan İlgezdi, soruyu soran işçiye "Sana hesap mı vereceğim!" diye yanıt verdi.

gfhfgh

O anlar kameraya yansıdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızının yatağına girip, cinsel saldırıda bulundu!Kızının yatağına girip, cinsel saldırıda bulundu!
Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...
Demokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladıDemokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İşçi ataşehir belediye başkanı battal ilgezdi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.