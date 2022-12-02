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Ataşehir Belediyesi işçilerinden sözleşme farkı tepkisi: Ücretlerimiz ödenene kadar iş bıraktık

02.12.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler sözleşme farklarının 5 aydır ödenmediğini belirterek belediye önünde eylem yaptı. 2 bin 200 çalışanın geçen ay 15'inde almaları gereken maaşlarını 3 taksitle aldığını ifade eden işçiler, "30'unda ödenmesi gereken ücretlerimizi ödemedikleri için arkadaşlarımızla karar aldık ve iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenene çalışmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediyesi işçilerinden sözleşme farkı tepkisi: Ücretlerimiz ödenene kadar iş bıraktık

Ataşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, sözleşme farklarının ödenmediğini belirterek belediye önünde toplandı. Haklarının isteyen işçiler, ödemeyi yapmayan belediyeye tepki gösterdi.

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"ÜCRETLERİMİZ ÖDENENE KADAR İŞ BIRAKTIK"

İşçiler adına konuşan Genel İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Özer Değirmenci, "Yaptığımız toplu sözleşmede 5 aylık geriye dönüklerimiz var. Ayın 30’unda toplu sözleşmeyle taahhüt altına almıştık. 30'unda ödenmesi gereken ücretlerimizi ödemedikleri için arkadaşlarımızla karar aldık ve iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenene kadar iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenince işimizin başına gideceğiz. Ataşehir Belediyesi’nde 2 bin 200 işçi var. 2 bin 200 işçinin geçen ay ayın 15’inde almamız gereken maaşları da 3 taksitle aldık" dedi. (DHA)

CC

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İşçi Ataşehir Belediyesi

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