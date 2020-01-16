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  4. Ataşehir Belediyesi önünde "işimiz geri istiyoruz" eylemi

Ataşehir Belediyesi önünde "işimiz geri istiyoruz" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

  ATAŞEHİR  Belediyesi önünde toplanan,  belediyeden haksız yere işten atıldıklarını söyleyen bir grup,   "Bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " yazılı dövizlerle protesto eyleminde bulundu.  Grup belediye binası önünde  "Ataşehir Belediyesi Mücadelemiz İş, Onur Emek Mücadelesidir.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR Belediyesi önünde toplanan, belediyeden haksız yere işten atıldıklarını söyleyen bir grup, "Bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " yazılı dövizlerle protesto eyleminde bulundu.

Grup belediye binası önünde "Ataşehir Belediyesi Mücadelemiz İş, Onur Emek Mücadelesidir. İşimiz Geri İstiyoruz", "Direnişimizin 100 günü", "Hırsızlık yapmadık, onursuzluk yapmadık, Bankamatik memuru değiliz, işimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açtı.

Grup üyesi Melike Şahin "100 gündür Ataşehir Belediyesi önünde işimiz, ekmeğimiz, onurumuzdur diyoruz ve direniyoruz. İşçi arkadaşlarımızın haklarını savunduğumuz için işlerimizden çıkarıldık. bize yapılan haksızlığa karşı sessiz kalmadık. Bu gün 100. günümüz bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " dedi.

(FOTOĞRAF)

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