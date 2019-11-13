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Ataşehir Belediyesi önünde"işten atılanlar geri alınsın" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:54 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR  Belediyesi önünde toplanan DİSK Genel İş Sendikası üyesi yaklaşık 200 işçi, belediyede toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmadığını, 2 işçinin çıkarıldığın,  maaşların eksik ve düzensiz yatırıldığını belirterek, eylem yaptı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR Belediyesi önünde toplanan DİSK Genel İş Sendikası üyesi yaklaşık 200 işçi, belediyede toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmadığını, 2 işçinin çıkarıldığın, maaşların eksik ve düzensiz yatırıldığını belirterek, eylem yaptı. DİSK Genel İş Sendikası üyesi belediye işçileri ve çeşitli ilçelerde çalışan işçiler de eyleme destek verdi.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu şube başkanı Ahmet Arıkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizler burada 36 gündür bir hak mücadelesi yürütüyoruz. Taleplerimiz çok karşılanabilir, doğal ve çabucak çözülebilecek talepler. 1 Temmuz’da bir toplu sözleşme yaptık. Toplu sözleşmenin en önemli maddesi, disiplin maddesi. Bu maddenin uygulanması en önemli kazanımımızdır. Ama toplu sözleşmemizdeki bazı maddeler görmezden gelinerek 2 tane temsilci arkadaşımız işinden edilmiştir. Bunun kabul edilir bir tarafı yok. Aynı zamanda burada yaşanan haksız, hukuksuz uygulamalar, ücret ödemelerindeki gecikmeler.”

Ataşehir Belediyesi’nde işten çıkartılan 2 kişiden biri olan Melike Şahin de şunları söyledi:

"Ben Ataşehir Belediyesi’nde 4,5 yıldır çalışıyorum. DİSK Genel İş örgütlendikten sonra iş yeri temsilcisi seçildim büro destek biriminden. Temsilci seçildikten sonra 4,5 yıldır çalıştığım müdürlükten bu yılın Mayıs ayı itibariyle Kültür Müdürlüğü’ne atıl bir birime sürgün edildim. Sonrasında toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılardan ve maaşlarımızda yaşanan gecikmelerden kaynaklı 2 saatlik bir iş bırakma eylemi yaptık. Maaşlarımızı geç almamızın kabul edilebilir bir şey olmadığını kabul etmeyeceğimizi, işçilerin emekçilerin bizlerin çalışanların evlerinin, ailelerinin çocuklarının olduğu ve kiralarının ödenmek zorunda olduğunu dile getirdik belediye yönetimine. 4 Ekim tarihi itibariyle ben belediye yönetimi tarafından arandım. ‘Melike hanım iş akdiniz feshedildi. Tebligatınızı gelip alabilir misiniz’ dediler. Tebligatımı aldım. 04 fesih koduyla işten çıkartıldım yani hiçbir gerekçe gösterilmeksizin. 36 gündür burada direniyoruz. İşlerimize geri dönene kadar burada olmaya direnmeye devam edeceğiz.”

Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

(FOTOĞRAF)

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