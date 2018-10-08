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ATAŞEHİR BELEDİYESİNDE OPERASYON 1

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:38 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR BELEDİYESİNDE OPERASYON 1

ATAŞEHİR BELEDİYESİNDE OPERASYON 1

Mezarlıktaki çeşmelerin muslukları çalındıMezarlıktaki çeşmelerin muslukları çalındı
Önce minibüsü sonra içindeki gıdaları çaldılarÖnce minibüsü sonra içindeki gıdaları çaldılar
Ayşe kaçırılmamış, kaçmışAyşe kaçırılmamış, kaçmış
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