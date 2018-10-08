Ataşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir Belediyesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yürütülen soruşturmaya ilişkin, ihale sürecinde kamu yararı gözetildiğini ve Kamu İhale Kurumu kararları uyarınca ihalenin sona erdirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılığın bir ihale dosyasıyla ilgili ihbar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, 5 personelin savunmaları alınmak üzere adliyede hazır edildiği belirtildi.

Söz konusu personelin ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ihale kapsamında, personelimiz 14 Mayıs 2018 tarihinde de aynı dosya ile ilgili ifadelerini vermişlerdir. Yargı sürecinin devam ediyor olması ve herhangi bir yargı merciini etkilememek adına ayrıntılara girmeden, soruşturma dosyasının takipçisi olduğumuzu, ihale sürecinde kamu yararı gözetilerek Kamu İhale Kurumu kararları uyarınca ihalenin sona erdirildiğini ve adaletin tesisi bakımından Ataşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen gerekleri yerine getirdiğimizi ve getireceğimizi bildiririz."

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 5 şüpheli daha sonra serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir iş adamının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

