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Ataşehir Belediyesi’nden su baskınları açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da etkili olan sağanak yağmurlardan en fazla etkilenen yerler arasında yer alan Ataşehir Belediyesi’nin İçerenköy Mahallesi’ndeki su taşkınları hakkında Ataşehir Belediyesi’nden basın açıklaması yayınlandı.

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL’da etkili olan sağanak yağmurlardan en fazla etkilenen yerler arasında yer alan Ataşehir Belediyesi’nin İçerenköy Mahallesi’ndeki su taşkınları hakkında Ataşehir Belediyesi’nden basın açıklaması yayınlandı.

Su taşkınlarının nedenlerinin sıralandığı basın açıklamasında, “İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçerenköy mahallemizin bazı sokakları yağmurdan olumsuz etkilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çamaşırcı Deresi’nin paralelinde yaptığı yol çalışmasında atık su için bir noktaya kadar geniş kollektörler yerleştirdi. Ancak söz konusu kollektörler D-100 (E-5) Karayolu’nun altından geçirilmediği için, dünkü yağışla beraber İlçemizde taşkınlar yaşandı. Ata Sokak’taki su taşkınına da İSKİ’nin kollektörü neden oldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ataşehir Belediyesi 3 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB’ye bağlı İSKİ’ye başvurarak geniş kollektörün karayolunun alt tarafından da uzatılmasını talep etti. Geçen bu süreye rağmen gerekli çalışmalar yapılmadı ve dünkü mağduriyet yaşandı” denildi.

Açıklamanın devamında yeni yönetimle yapılan görüşmeler sonucu fikir birliğine varılarak, İSKİ’nin gerekli ihale sürecini başlattığı açıklandı.

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