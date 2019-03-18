HABER

Ataşehir Belediyesine haciz için süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

Ataşehir Belediyesinin araç kiraladığı firmanın avukatı haciz işlemi için belediye binasına geldi - Avukat Yavuz Selim Aydın: - "15 milyon lira birikmiş alacağımız karşılığında icra takibine geçtik" - "Belediye bizden süre istedi, süreyi tanıdık. Eğer herhangi bir ödeme yapılmazsa tekrar geleceğiz. Bu kez haciz işlemini gerçekleştirip boşaltacağız"

İSTANBUL (AA) - Ataşehir Belediyesinin araç kiralama hizmeti aldığı firmanın avukatları, alacakların tahsil edilememesi nedeniyle icra yoluyla haciz işlemi yapmak üzere belediye binasına geldi.

Avukat Yavuz Selim Aydın, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkil şirketin belediyeye araç kiralama hizmeti sunduğunu, belediyenin bütün araçlarını ihale yoluyla kiraladığını belirtti.

İhaleyi kazanıp kiralama hizmeti veren firmanın bu kiralama hizmeti karşılığında da aylık faturalar kesip hak edişlerini almakta olduğunu ifade eden Aydın, birikmiş alacakları nedeniyle yaklaşık bir seneden beri belediyeye açmış oldukları icra takibinin devam ettiğini söyledi.

Aydın, yaklaşık 15 milyon lira birikmiş alacak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu alacaklar karşılığında icra takibine geçtik. Tahsil yoluna gitmeye çalışıyoruz ancak, yapmış olduğumuz icra takibinde de herhangi bir sonuç elde edemedik. Çok bir yol kat edemedik açıkçası. Kısmi olarak ödemeye çalışıyorlardı, belli başlı ufak tefek ödemeler yapıldı ama hizmet devam ettiği için bunlar aylık hak edişleri dahi karşılayamıyor. Bu şekilde borç birikmeye devam ediyor. Makam araçlarından tut cenaze hizmeti sunan araçlar, belediyenin halkın hizmetine sunmuş olduğu araçların çoğunluğu, minibüs, otobüs vesaire hepsi firmaya ait. Firma bunları ihale sonucunda belediyeye kiralıyor. Aylık hak edişleri karşılığında da bedelini alıyor."

Belediyeye daha önce de geldiklerini anlatan Aydın, "Ödeme yapılacak diye bizden süre istendi. Süreyi de verdik kendilerine. Bu süre sonunda da herhangi bir sonuç elde edemedik. Tekrardan geldik, belediyede haciz işlemleri yapıp muhafaza yapacağız. Son görüşmemizde de daha önceki görüşmelerimizde de 'bankalardan vesaire ödeme alacağız biz, bunlar karşılığında ödeme yapacağız' dendi ama mesela belediye kredi çekiyordu, kendi kredi borçlarını dahi ödeyemiyordu. Bankaların kendi hacizleri de var, o yüzden bize herhangi bir ödeme yapamadılar. Ödeme yapılmadığı takdirde mecburen malzemeleri alacağız. Çünkü başka çaremiz kalmadı." diye konuştu.

"Biz belediyenin bütün hesaplarına zaten haciz işlemlerini gönderdik, tabii belediye olduğu için tahsil yönünden de bankaların kendi hacizleri olduğu için pek bir şey elde edemedik." diyen Selim Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediyenin kendine ait araçlar da vardı, bunlara haciz işlemi uyguladık ama 2-3 hafta önce tekrar bunların muhafazası için işlem yapmaya geldik ve belediyenin bütün otoparklarını dolaştık ancak araçların hiçbirini bulamadık. Kiraladığımız araçlar hala belediyenin hizmetinde kalmaya devam ediyor. Bu yüzden de aylık hak edişlerimiz gitgide artıyor, yani olan borç daha da yükselmeye devam ediyor."

Konuşmanın ardından binaya giren avukat Aydın, içeride bir süre kaldıktan sonra belediyeden ayrıldı.

Bu arada Aydın, çıkışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayrıldık, gidiyoruz, büyük ölçüde anlaştık. Belediye bizden süre istedi. Biz de kendilerine bu süreyi tanıdık. Bu süre içinde ödeme yapacaklarını söylediler. Eğer herhangi bir ödeme yapılmazsa tekrar geleceğiz. Bu kez haciz işlemini gerçekleştirip boşaltacağız." ifadelerini kullandı.

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Türk üniversitesi akademik başarıda ilk 5’e girdiTürk üniversitesi akademik başarıda ilk 5’e girdi
Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandıSaç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ataşehir belediyesi haciz işlemi

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İran ile ortak operasyon ilk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Arnavutköy’de kimyasal fabrikasında yangın

Arnavutköy'de fabrika yangını

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı! Açıklama geldi

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.