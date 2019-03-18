HABER

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE HACİZ İÇİN SÜRE VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL DHA Ataşehir  Belediyesi'ne araç kiralayan şirketin avukatları, alacaklarının  tahsil edilemediğini belirterek, icra yoluyla haciz işlemi için bugün belediyeye geldi.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL DHA

Ataşehir Belediyesi'ne araç kiralayan şirketin avukatları, alacaklarının tahsil edilemediğini belirterek, icra yoluyla haciz işlemi için bugün belediyeye geldi. Görüşmelerin ardından belediyeye ek süre verildiği öğrenildi.

Belediyeye girmeden önce, bina önünde gazetecilere açıklama yapan şirketin avukatı Yavuz Selim Aydın, birikmiş alacakları nedeniyle yaklaşık bir seneden beri belediyeye açmış oldukları icra takibinin devam ettiğini, yaklaşık 15 milyon lira birikmiş alacak olduğunu söyledi.

"Bu alacaklar karşılığında icra takibine geçtik. Tahsil yoluna gitmeye çalışıyoruz ancak, yapmış olduğumuz icra takibinde de herhangi bir sonuç elde edemedik" diyen Avukat Aydın, şöyle konuştu:

"Çok bir yol kat edemedik açıkçası. Kısmi olarak ödemeye çalışıyorlardı, belli başlı ufak tefek ödemeler yapıldı ama hizmet devam ettiği için bunlar aylık hak edişleri dahi karşılayamıyor. Bu şekilde borç birikmeye devam ediyor. Makam araçlarından tut cenaze hizmeti sunan araçlar, belediyenin halkın hizmetine sunmuş olduğu araçların çoğunluğu, minibüs, otobüs vesaire hepsi firmaya ait. Firma bunları ihale sonucunda belediyeye kiralıyor. Aylık hak edişleri karşılığında da bedelini alıyor.. Ödeme yapılacak diye bizden süre istendi. Süreyi de verdik kendilerine. Bu süre sonunda da herhangi bir sonuç elde edemedik. Tekrardan geldik, belediyede haciz işlemleri yapıp muhafaza yapacağız. Son görüşmemizde de daha önceki görüşmelerimizde de 'bankalardan vesaire ödeme alacağız biz, bunlar karşılığında ödeme yapacağız' dendi ama mesela belediye kredi çekiyordu, kendi kredi borçlarını dahi ödeyemiyordu. Bankaların kendi hacizleri de var, o yüzden bize herhangi bir ödeme yapamadılar. Ödeme yapılmadığı takdirde mecburen malzemeleri alacağız. Çünkü başka çaremiz kalmadı. Biz belediyenin bütün hesaplarına zaten haciz işlemlerini gönderdik, tabii belediye olduğu için tahsil yönünden de bankaların kendi hacizleri olduğu için pek bir şey elde edemedik."

BELEDİYENİN ARAÇLARINI BULAMADIK

"Belediyenin kendine ait araçlar da vardı, bunlara haciz işlemi uyguladık ama 2-3 hafta önce tekrar bunların muhafazası için işlem yapmaya geldik ve belediyenin bütün otoparklarını dolaştık ancak araçların hiçbirini bulamadık" diyen Aydın, "Kiraladığımız araçlar hala belediyenin hizmetinde kalmaya devam ediyor. Bu yüzden de aylık hak edişlerimiz gitgide artıyor, yani olan borç daha da yükselmeye devam ediyor." dedi. Görüşmelerin ardından belediyeye ek süre verildiği öğrenildi.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Trafik polisleri yeni üniformalarını giydiTrafik polisleri yeni üniformalarını giydi
Emine Erdoğan'dan Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm kampanyasına destekEmine Erdoğan'dan Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm kampanyasına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.