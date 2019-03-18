ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE HACİZ İÇİN SÜRE VERİLDİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL DHA

Ataşehir Belediyesi'ne araç kiralayan şirketin avukatları, alacaklarının tahsil edilemediğini belirterek, icra yoluyla haciz işlemi için bugün belediyeye geldi. Görüşmelerin ardından belediyeye ek süre verildiği öğrenildi.

Belediyeye girmeden önce, bina önünde gazetecilere açıklama yapan şirketin avukatı Yavuz Selim Aydın, birikmiş alacakları nedeniyle yaklaşık bir seneden beri belediyeye açmış oldukları icra takibinin devam ettiğini, yaklaşık 15 milyon lira birikmiş alacak olduğunu söyledi.

"Bu alacaklar karşılığında icra takibine geçtik. Tahsil yoluna gitmeye çalışıyoruz ancak, yapmış olduğumuz icra takibinde de herhangi bir sonuç elde edemedik" diyen Avukat Aydın, şöyle konuştu:

"Çok bir yol kat edemedik açıkçası. Kısmi olarak ödemeye çalışıyorlardı, belli başlı ufak tefek ödemeler yapıldı ama hizmet devam ettiği için bunlar aylık hak edişleri dahi karşılayamıyor. Bu şekilde borç birikmeye devam ediyor. Makam araçlarından tut cenaze hizmeti sunan araçlar, belediyenin halkın hizmetine sunmuş olduğu araçların çoğunluğu, minibüs, otobüs vesaire hepsi firmaya ait. Firma bunları ihale sonucunda belediyeye kiralıyor. Aylık hak edişleri karşılığında da bedelini alıyor.. Ödeme yapılacak diye bizden süre istendi. Süreyi de verdik kendilerine. Bu süre sonunda da herhangi bir sonuç elde edemedik. Tekrardan geldik, belediyede haciz işlemleri yapıp muhafaza yapacağız. Son görüşmemizde de daha önceki görüşmelerimizde de 'bankalardan vesaire ödeme alacağız biz, bunlar karşılığında ödeme yapacağız' dendi ama mesela belediye kredi çekiyordu, kendi kredi borçlarını dahi ödeyemiyordu. Bankaların kendi hacizleri de var, o yüzden bize herhangi bir ödeme yapamadılar. Ödeme yapılmadığı takdirde mecburen malzemeleri alacağız. Çünkü başka çaremiz kalmadı. Biz belediyenin bütün hesaplarına zaten haciz işlemlerini gönderdik, tabii belediye olduğu için tahsil yönünden de bankaların kendi hacizleri olduğu için pek bir şey elde edemedik."