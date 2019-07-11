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Ataşehir D-100 Karayolu'nda ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA D-100 karayolunda hasta taşıyan bir ambulans kaza yaptı.

Ataşehir D-100 Karayolu'nda ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA
D-100 karayolunda hasta taşıyan bir ambulans kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 ambulans çalışanı yaralandı. Hasta ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Ataşehir D-100 karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 BH 7055 plakalı ambulans, Bostancı mevkiine geldiği sırada orta refüje ardından yön tabelasına çarptı. Hastaneye hasta naklederken meydana gelen kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen ambulansın şoförü ve 2 çalışanı hafif yaralandı. Ambulanstaki hasta ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasta ise yine ambulansla nakledileceği hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu. Ambulans olay yerindeki çalışmalar sonrası kaldırıldı. Kazayı gören bir kişi şunları söyledi; “Hasta var mıydı bilmiyorum ama mesleği gereği bayağı süratliydi. Viyadüğe vurduğunu gördüm. Vurduğu anda zaten araba ters döndü. Direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı, kendini savurdu. Yaralıların durumlarını bilemiyorumö

(FOTOĞRAFLI)

Ataşehir D-100 Karayolu'nda ambulans kaza yaptı: 3 yaralıAtaşehir D-100 Karayolu'nda ambulans kaza yaptı: 3 yaralıAtaşehir D-100 Karayolu'nda ambulans kaza yaptı: 3 yaralıAtaşehir D-100 Karayolu'nda ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

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