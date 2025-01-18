HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataşehir'deki otelde yangın! Dumanlar her yeri sardı, mahsur kalanlar oldu: 3'ü ağır, 5 yaralı

Ataşehir'deki otelde yangın! Dumanlar her yeri sardı, mahsur kalanlar oldu: 3'ü ağır, 5 yaralı

18.01.2025 07:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de, 3 katlı otelin eksi birinci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Yangında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Ataşehir'deki otelde yangın! Dumanlar her yeri sardı, mahsur kalanlar oldu: 3'ü ağır, 5 yaralı

Ataşehir'deki yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MAHSUR KALANLAR OLDU

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

5 KİŞİ YARALI

Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

521467_ATASEHIR’DE-3-KATLI-OTELIN-EKSI-BIRINCI

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

521466_ATASEHIR’DE-3-KATLI-OTELIN-EKSI-BIRINCI

Yangının çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Ataşehir otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan fenomen Azra tutuklandı

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan fenomen Azra tutuklandı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama!

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Gözler İsrail hükümetindeydi! Dünyanın beklediği haber geldi: Ateşkes onaylandı

Gözler İsrail hükümetindeydi! Dünyanın beklediği haber geldi: Ateşkes onaylandı

Yer: İzmir! Evliliğe izin çıkmadı, dehşet saçtı: Yaşam mücadelesi veriyorlar

Yer: İzmir! Evliliğe izin çıkmadı, dehşet saçtı: Yaşam mücadelesi veriyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.