Ataşehir'de acı olay! Suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

Ataşehir'de yaşanan acı olayda, iş makinesi operatörü feci şekilde hayatını kaybetti. İnşaat alanında çalışan iş makinesi, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü ise kayboldu. Dakikalar sonra ise epçe operatöründen acı haber geldi...

Olay, Ataşehir'de inşaat alanında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İş makinesi operatörü Kadir Yaşar, inşaat alanında aracı hareket ettirdi. İş makinesi, buz tutan su birikintisine düşerek, devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda Kadir Yaşar'ın (61) cansız bedenine ulaşıldı.

(DHA)

