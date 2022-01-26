HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataşehir'de acı olay! Suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

Ataşehir'de acı olay! Suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

26.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün en acı haberlerinden biri İstanbul Ataşehir'den geldi. İlçede inşaat alanında çalışan iş makinesi, buz tutan suya düştü. Suya gömülen kepçenin operatörü Kadir Yaşar'dan (61) ise acı haber geldi.

Ataşehir'de acı olay! Suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

Ataşehir'de yaşanan acı olayda, iş makinesi operatörü feci şekilde hayatını kaybetti. İnşaat alanında çalışan iş makinesi, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü ise kayboldu. Dakikalar sonra ise epçe operatöründen acı haber geldi...

Olay, Ataşehir'de inşaat alanında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İş makinesi operatörü Kadir Yaşar, inşaat alanında aracı hareket ettirdi. İş makinesi, buz tutan su birikintisine düşerek, devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda Kadir Yaşar'ın (61) cansız bedenine ulaşıldı.

shfdjg

22698307b7b850a0dd65c6bcc75701d0

3d557ea53d0ad7fba054638d25778b06

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
26 Ocak bankalar açık mı? 26 Ocak bankalar açık mı?
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Bir yıl sonra eşiyle aynı acı kaderi paylaştı, not bırakıp intihar etti! "Bir kere görse..."

Bir yıl sonra eşiyle aynı acı kaderi paylaştı, not bırakıp intihar etti! "Bir kere görse..."

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.