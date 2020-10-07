HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataşehir'de can pazarı! Anne ve çocuklarını böyle kurtardılar

Ataşehir'de can pazarı! Anne ve çocuklarını böyle kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 12:06 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de çıkan yangında anne ve 2 çocuğunun mahalle sakinleri tarafından kurtarılması kameraya yansıdı.

katlı binada çıktı. İkinci katta çıkan yangın sırasında evde bulunan Rukiye Yılmaz ve 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğu dairede mahsur kaldı. Evden çıkan alev ve dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O andan itibaren mahalleli de seferber oldu.

KURTARILMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangın sırasında evde mahsur kalan anne ve iki çocuğunun mahalle sakinleri tarafından kurtarılma anları cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinlerinin bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine çıkarak, bir kısmı ise merdivenle pencereye uzanıp demir parmaklıkları söküp içeriden bir çocuğu çıkardıkları görülüyor.

1

O anda diğer mahalle sakinleri de alkışladığı duyuluyor. Mahalle sakinleri tarafından kurtarılan anne ve çocukları özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi.

2

"ÇOK YOĞUN BİR DUMAN VARDI, TAM BİR FELAKETTİ"

Yangın çıkan dairenin sahibinin kardeşi Selami Yılmaz, "O gün burada bir can pazarı yaşandı. Çok yoğun bir duman vardı, tam bir felaketti. Allah bütün mahalle sakinlerimizden razı olsun. Yangın küçük odada çıktı, kapının tam girişinde. Orada yoğun bir duman oluştuğundan dolayı yengem ve çocukları bu tarafa doğru koşmuşlar. Çocuklara kendini siper etmiş, korumuş çocukları. Burayı esneterek ilk önce çocukları çıkarttılar dışarı. Daha sonra kendisini aldılar" dedi.

3

4

5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Maskesini doğru takanlara para veriyorlar Maskesini doğru takanlara para veriyorlar
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Vali denetime çıktı, karşısında gören vatandaşlar şaşırdı
Vali denetime çıktı, karşısında gören vatandaşlar şaşırdı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Yaban domuzu ile karşılaşan köpeğin görüntüsü sosyal medyada olay oldu
Sosyal medyayı sallayan görüntü!
Maskesini doğru takanlara para veriyorlar
Maskesini doğru takanlara para veriyorlar
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Dert dinlemekten bıkan kadın, 'dert tarifesi' hazırladı
Yaşadığı şeyden bıkınca 'tarife' hazırladı
Çiftleşmesi için verdiği kedisi kayboldu, ararken bacağından vuruldu
Kaybolan kedisini ararken başına gelmeyen kalmadı
Sağlık çalışanlarından ibretlik sözler: ’Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum’ diyen hastalarımız var
Sağlık çalışanlarından hastalarla ilgili ibretlik sözler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.