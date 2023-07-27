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Ataşehir'de dehşet! Satır ve sopalarla iş yerini bastılar: 5 yaralı "Satırla çocuğumun kafasını tuttu 'Koparacağım' dedi"

27.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de plastik atık geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı deponun önünde bir çalışan ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte iş yerine gelen sürücü, satır ve sopalarla çalışanlara saldırdı. 5 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıya uğrayanlar o dehşet anlarını anlattı.

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde plastik atık geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı deponun önünde meydana geldi. İddiaya göre, forklift ile malzeme taşıyan bir iş yeri çalışanı ile yoldan geçen bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

TARTIŞMADAN SONRA TEKRAR İŞ YERİNE GELİP SALDIRDI

Olay yerinden ayrılan sürücü, bir süre sonra yanındaki grup ile tartışmanın yaşandığı iş yerine geldi. Grup ellerindeki satır ve sopalarla iş yeri çalışanlarına saldırdı. Kavgada iş yeri sahibi Fehmi Türkan, Hatice Türkan, çocukları Fatih Türkan ve Furkan Türkan ile Kasım Ünlü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar daha sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, iş yeri sahibi saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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"ÖLDÜRMEYE GELDİLER BİZİ"

Boynundan, başından ve kollarından yaralananlar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Başından yaralanan iş yeri sahibi Fehmi Türkan "4-5 kişi gelip dükkanımı bastılar. Ellerindeki satırlarla, sopalarla saldırdılar. Beni, eşimi, çocuklarımı ve çalışanımızı yaraladılar. Öldürmeye geldiler bizi. Yavaş git, hızlı git tartışması, sadece bu. Sözlü tartışmadan sonra sen birazdan görürsen deyip gittikten sonra bütün arkadaş ve akrabalarını toplayıp saldırdılar" dedi.

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"ÇOCUĞUMUN KAFASINI TUTTU 'KOPARACAĞIM' DEDİ"

Yaşadıkları korku dolu anları gözyaşları içinde anlatan eşi Hatice Türkan "Satırla çocuğumun kafasını tuttu 'koparacağım' dedi. O an hiç gözümün önünden gitmiyor. Satırın ucu boğazına değdi yardı, başından da yaralandı. Öbür oğluma da inşaat demiri ile vurdular. Çok dövdüler kurtaramadım hiçbirini" dedi.

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"ÇUKURA ATIP DÖVDÜLER"

Kavgada yaralanan Fatih Türkan "Demir ile kafama vurdular. Daha sonra inşatta çukura atıp dövdüler. Başımdan, omzumdan ve elimde yaralandım" dedi.

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"KESİCİ ALET, DEMİRLER, BEYZBOL SOPALARI İLE KOŞTUKLARINI GÖRDÜM"

Kavgayı ayırmaya çalışan yakındaki iş yerinin sahibi Sinan Sezersoy "Sesi duyduğumda 4-5 kişinin saldırdığını gördüm. Ellerinde kesici alet, demirler, beyzbol sopaları ile koştuklarını gördüm. Yaralıların ilk müdahalesi yapıldı. Çocuklarının durumu kötüydü. Bir tanesinin boynunda ciddi bir yarık vardı, Allahtan damarına denk gelmedi" diye konuştu.

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O ANLAR KAMERADA

5 kişinin satır ve sopalarla yaralandığı kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde satır, sopa olan grup iş yerindekilere saldırıyor. Çevredekilerin araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Saldırganlar yaya olarak uzaklaşırken, yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapılıyor. (DHA)

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Ataşehir saldırı

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