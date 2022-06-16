HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ataşehir’de feci anlar! Kaza yaptı, yola savruldu, aracın altında kıl payı kurtuldu

Ataşehir’de feci anlar! Kaza yaptı, yola savruldu, aracın altında kıl payı kurtuldu

16.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü o esnada yoldan geçen bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Bağlantı yolu üzerinde meydan geldi.

İddiaya göre, emniyet şeridi üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit üzerinde arıza nedeniyle duran servis aracına arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç boyutlu görseller ve yeni bir iletişim dili kayıp ilanlarının etkisini artırabilir mi?Üç boyutlu görseller ve yeni bir iletişim dili kayıp ilanlarının etkisini artırabilir mi?
CHP'nin kararı sonrası Tanju Özcan'dan flaş sözlerCHP'nin kararı sonrası Tanju Özcan'dan flaş sözler
CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ataşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Penisinin fotoğrafını ünlü bir marka beğenince olanlar oldu!

Penisinin fotoğrafını ünlü bir marka beğenince olanlar oldu!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.