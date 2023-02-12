Ataşehir'de feci kaza! Yakıtı bittiği için duran otomobile iki araç çarptı: 4 yaralı

Korkunç kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil seyir halindeyken yakıtı bittiği için aniden durdu. Bu sırada arkadan gelen servis minibüsü ile otomobil aniden duran otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan toplam 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

(DHA)



