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Ataşehir'de Halk Otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

Ataşehir'de durakta yolcu alan özel halk otobüsüne otomobil çarptı. Kazada sürücü ölürken, otomobil hurdaya döndü.

Ataşehir'de Halk Otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü öldü

Kaza Pazar sabah saat 08.00 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Fahrettin Yürür'ün kullandığı otomobil durakta yolcu alan Doğuş Kuzu'nun kullandığı Kadıköy-Kayışdağı hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsüne büyük bir gürültü ile çarptı. Sürücü Fahrettin Yürür çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

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İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fahrettin Yürür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilin arkadan çarptığı özel halk otobüsünün şoförü Doğuş Kuzu, "Yolcumuzu alırken bir anda çarpması ile bu hale geldi. Tam arkayı göremedim ama yandaki garajın kameralarından çok hızlı olduğu görülüyor. İlk ben müdahale ettiğimde ölmüştü, ondan sonra ambulanslar geldi" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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