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  4. Ataşehir'de herkesi şoke eden kaza! Üstüne aldığı aracı metrelerce sürükledi

Ataşehir'de herkesi şoke eden kaza! Üstüne aldığı aracı metrelerce sürükledi

21.05.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de sürücüsünün hız yaptığı iddia edilen otomobil, ara sokaktan çıkan bir otomobile çarptı. Kazanın etsisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobiller, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayışdağı Caddesi'nde 10 Mayıs Salı günü saat 22.30 sıralarında iddiaya göre sürücüsünün hız yaptığı otomobil, o sırada ara sokaktan caddeye çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle iki otomobil de metrelerce sürüklendi. Yaklaşık 30-40 metre sürüklenen otomobiller, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde büyük hasar meydana geldi.

"ARACI ÜSTÜNE ALIP SÜRÜKLEDİ"

Görgü tanığı Recep Zor "Kötü bir kaza oldu, hepimiz çok korktuk. Üniversitenin oradan araba hızlı geliyordu. Ara sokaktan araca sürttü ve aracı üstüne alıp metrelerce üstünde götürdü. Park halindeki araçlara vurarak durdular. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı. Yani umarım bir daha böyle bir şey olmaz" dedi.

KORKUTAN KAZA KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle sürüklenen iki otomobili, çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ataşehir
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