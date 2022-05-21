Ataşehir'de herkesi şoke eden kaza! Üstüne aldığı aracı metrelerce sürükledi

Kayışdağı Caddesi'nde 10 Mayıs Salı günü saat 22.30 sıralarında iddiaya göre sürücüsünün hız yaptığı otomobil, o sırada ara sokaktan caddeye çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle iki otomobil de metrelerce sürüklendi. Yaklaşık 30-40 metre sürüklenen otomobiller, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde büyük hasar meydana geldi.

"ARACI ÜSTÜNE ALIP SÜRÜKLEDİ"

Görgü tanığı Recep Zor "Kötü bir kaza oldu, hepimiz çok korktuk. Üniversitenin oradan araba hızlı geliyordu. Ara sokaktan araca sürttü ve aracı üstüne alıp metrelerce üstünde götürdü. Park halindeki araçlara vurarak durdular. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı. Yani umarım bir daha böyle bir şey olmaz" dedi.

KORKUTAN KAZA KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle sürüklenen iki otomobili, çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

(DHA)

