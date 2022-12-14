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Ataşehir'de ilginç olay! Eşine sinirlendi, evi yaktı...

14.12.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de eşine sinirlenen bir kişi evi ateşe verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de ilginç olay! Eşine sinirlendi, evi yaktı...

Olay, saat 21.30 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Arma Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Emin Semih A. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle eşine sinirlendi. Yaşanan tartışma sonrası sinirlenen şahıs, evini ateşe vererek yangın çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede daireyi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle E.S.A. ve kendisine yardım etmek isteyen komşusu dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangının meydana geldiği dairede maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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