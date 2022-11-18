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Ataşehir’de kamyonun altında kalan vatandaş metrelerce sürüklendi

18.11.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de bir vatandaş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden kamyonun altında kaldı. Kamyon, yaşlı vatandaşı yerde metrelerce sürükledi. Kazada ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda bekleyen kamyon sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşa çarptı. Kamyonun altında kalarak sürüklenen vatandaş kazada ağır yaralandı. Yaşanan kazayı gören çevredeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kamyon altında sıkışan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyon sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Polis ekipleriyse yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen kamyon yolun karşısına geçmekte olan vatandaşı altına alarak metrelerce sürüklüyor.

(İHA)

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