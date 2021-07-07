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  4. Ataşehir'de bir yaya, kaza sonrası savrulan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ataşehir'de bir yaya, kaza sonrası savrulan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

07.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil, kamyonete çarptı. O esnada sokaktan geçen vatandaş savrulan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, dört yol üzerinde seyir halinde olan kamyonete çarptı. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir vatandaş savrulan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan korku dolu o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖLÜMLÜ KAZA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafından Fatih Danışoğlu, “Burada haftada en 2 defa kaza oluyor. Yaklaşık 2 ay öncede burada bir araç takla atmıştı. Adamı içerisinden zor çıkartmıştık. Geçtiğimiz günde bizim iş yerine ait araçlara da çarptılar. Hatta bir kadın da o kaza da hafif yaralandı. Biz artık burada ölümlü kaza olacağını düşünüyoruz. Bir an önce tedbir alınmasını istiyoruz. Buraya bir hız kesici ya da ışık yerleştirilmeli. Burası dört yol ağzı olduğu için kaza sürekli oluyor” dedi.

"NEREDEYSE ARACIN ALTINDA KALACAKTI"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Levent Şeker isimli vatandaş ise, “Burada 12 yıldır esnafız. O kadar çok kaza gördük ki artık psikolojimiz bozuldu. Burada 26 yaşında bir arkadaşımızı da kaybettik. Konuyla alakalı İBB’ye başvuruda bulunduk fakat bir geri dönüş alamadık. Dün de bir esnaf arkadaşımız neredeyse kazaya karışan bir aracın altında kalıyordu. Ucuz kurtuldu. Dediğim gibi burada gün aşırı kazalar yaşanıyor” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ataşehir
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