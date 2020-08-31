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Ataşehir'de kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 01:36 | Son Güncelleme

Ataşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine peşi sıra bir iş yerinin tentesine ardından bir başka iş yerinin de duvarına çarptı. trafik kazası

Ataşehir'de kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde ilerleyen Mert Yiğit'in (23) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak çöp konteynerine çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin tentesine çarptı. Otomobil daha sonra bir başka işyerinin duvarına çarparak durabildi.

EKİPLER ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Görevliler tarafından yakıt sızıntısı meydana gelen olay yerinde temizlik çalışması yapıldı. (AA)

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