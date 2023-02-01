Ataşehir'de korkunç olay! Yangına giden itfaiye ekipleri, evdeki çekyatın için kadın cesedi buldu

Ataşehir'deki olay saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki çekyatın içinde çarşafa sarılı şekilde yanmış olan ve henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadın cesedi ile karşılaştı.

EVDE YAŞAYAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, cesedin yanında bir balta olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve olaydan hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri savcı nezareti eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı.

Evde kiracı olan yabancı uyruklu G.K. ile F.Y. ile evin sahibi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset adli tıp kurumuna sevk edilecek. (DHA)

"2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRMÜŞLER"

Yaşanan olayı anlatan Hayriye A., “Duyduğum kadarıyla 2 gün önce öldürmüşler, şişmiş. Şişince halıya sarıp yakmışlar. Yabancı uyrukluymuş.” dedi. (İHA-DHA)





