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Ataşehir'de korna çaldı diye motosikletliyi bayıltana kadar dövdüler

02.10.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de otomobildeki 5 kişi, 19 yaşındaki Doğukan Tepe'yi kendilerine korna çaldı diye bayıltana kadar dövdü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de korna çaldı diye motosikletliyi bayıltana kadar dövdüler

Olay, 25 Eylül Cumartesi saat 01.30 sıralarında Ataşehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, motosikletiyle evine gitmek isteyen Doğukan Tepe'nin önünde aniden bir otomobil durdu. Korna çalarak tepki gösteren Tepe'ye otomobildekiler silah gösterdi. Korktuğu için motosikleti durduran Tepe, otomobilden inen 5 kişiden bayılana kadar dayak yedi.

Daha sonra ayılıp kaçmaya çalışan Tepe, otomobildeki 2 kişi tarafından yakalanarak tekrar dövüldü. Son olarak çalılıkların arasına kaçarak kurtulmaya çalışan Tepe, yine saldırıya uğradı. Olayın ardından Doğukan Tepe şüphelilerden şikayetçi oldu.

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Öte yandan Doğukan Tepe'nin olay sırasında üzerinde bulunan 400 lirası ve altın kolyesi de saldırganlar tarafından gasbedildiği iddia edildi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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"20-25 DAKİKA DAYAK YEDİM, KİMSE AYIRMAYA GELMEDİ"

Darbedilen Doğukan Tepe, "Evime giderken bir araç kontrolsüz bir şekilde önüme çıktı. Ben de kornaya bastım. Korna sonrasında küfürleşme oldu. Daha sonra bana arabanın içerisinde silah gösterdiler. Ben de o korkuyla direkt sağa çektim. Onlar da önüme kırdı. Arabadan inen 5 kişi hiç konuşmadan direkt bana saldırdı. Dayak yediğim anda 3 kere bayıldım. Her seferinde beni ayıltıp tekrar dövdüler. 20-25 dakika dayak yedim. Anlatınca kolay geliyor çok zor anlar yaşadım. Maddi olarak da manevi olarak da zararım var. İşlek bir cadde ne polis ekibi var ne de ayırmaya gelen kimse yoktu. Ben tek başıma 5 kişiden dayak yedim. Kimse beni kurtarmadı. Bana saldıranlar hala yakalanmadı. Dişim kırıldı, dudağımda 7 dikiş var. Yüzüm gözüm şişti. Ben saldırganların bulunup cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
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