Mynet Trend

Ataşehir'de lüks otomobilde intihar girişimi

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Ataşehir'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.

Olay Ataşehir Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilmiş araç içerisinde hareketsiz yatan Buket P.'yi gören çevredekiler önce uyuduğunu düşündü.

Bir süre sonra şüphelenen çevredekiler, cama vurup otomobili salladı.

Ancak Buket P. hareket etmeyince durum polise bildirildi.

2

Mahkeme başkanına mide bulandıran yanıt!Mahkeme başkanına mide bulandıran yanıt!

POLİS CAMI KIRDI, İLAÇ VE NOT BULUNDU

Polis, aracın sağ arka camını kırıp kapıyı açtı. Baygın yatan kadının yanın çok sayıda ilaç ve bir not buldu. İntihar teşebbüsünde bulunduğu belirlenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1

(DHA)

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Turistler yanlışlıkla oraya akın ediyor! Köy halkı şaşkınTuristler yanlışlıkla oraya akın ediyor! Köy halkı şaşkın
Mahkeme başkanına mide bulandıran yanıt!Mahkeme başkanına mide bulandıran yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir otomobil intihar

En Çok Okunan Trend Haberler

Sıcaklıklar sert düşecek! Kuvvetli yağışlar geliyor

Sıcaklıklar sert düşecek! Kuvvetli yağışlar geliyor

Trafik polisleri, kaza yapan araca müdahale ederken şoku yaşadı!

Trafik polisleri, kaza yapan araca müdahale ederken şoku yaşadı!

Siyaset ve sanat camiası kansere yenik düşen Neslican'ı andı!

Siyaset ve sanat camiası kansere yenik düşen Neslican'ı andı!

Nusret o ülkeye de restoran açıyor! Böyle duyurdu

Nusret o ülkeye de restoran açıyor! Böyle duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Okuyucu Yorumları 3 yorum
planlı intihar!!! arabada ne işin var evde oda var ac var!!! reklam
Hep Geçim sıkıntısından , yoksulluktan fakirlikten oluyor... Demi !!! Millet Maddi yoksulluktan ziyade Manevî Yoksulluktan Bu halde
ne olursa olsun değermi canına kıymak Allah ım sen yardım eyle amin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turistler yanlışlıkla oraya akın ediyor! Köy halkı şaşkın

Turistler yanlışlıkla oraya akın ediyor! Köy halkı şaşkın

Mahkeme başkanına mide bulandıran yanıt!

Mahkeme başkanına mide bulandıran yanıt!

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Bir anda önüne çıkan ata çarptı

Afyonkarahisar'da korkunç kaza!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sıcaklıklar sert düşecek! Kuvvetli yağışlar geliyor

Sıcaklıklar sert düşecek! Kuvvetli yağışlar geliyor

Rüyalarında gördükleri yeri kazan 'define avcıları' yakalandı

Rüyalarında gördükleri yeri kazan 'define avcıları' yakalandı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lirayı kazanan talihli ortaya çıkmadı! Sayaç işliyor

70 milyon lirayı kazanan talihli ortaya çıkmadı! Sayaç işliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.