Ataşehir'de motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi 51. Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Caddede ilerleyen yabancı uyruklu kişinin kullandığı motosiklet, sokak önüne çıkan beton mikserine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Beton mikserinin altında kalan adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen kardeşi, ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaşınca sinir krizleri geçirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini alırken, beton mikseri sürücüsü emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)





