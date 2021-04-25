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  4. Ataşehir'de nargile kafeye baskın! Polisi görünce arka kapıdan kaçtılar

Ataşehir'de nargile kafeye baskın! Polisi görünce arka kapıdan kaçtılar

25.04.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafe, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından basıldı. Yapılan baskında içeride çok sayıda müşteri olduğu görüldü. Polisi gören müşterilerin bazıları arka kapıdan kaçarak kayıplara karışırken kafede bulunanlara cezai işlem uygulandı.

Ataşehir'de nargile kafeye baskın! Polisi görünce arka kapıdan kaçtılar

Olay saat 00.00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi. İçeride bulunan müşterilerden bazıları polis ekiplerini görünce arka kapısından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bazı kişiler mekanın arka kapısından kaçarken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Polis ekipleri, içeride bulunan 33 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı. Yasağa rağmen kapalı olması gereken iş yerini açan işletme sahiplerine de ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.

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(DHA)

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