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Ataşehir'de 'Örümcek Adam' şaşkınlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Ataşehir'de otomobilin üzerinde 'Örümcek Adam' kostümlü biri ve etrafında trafik polislerini gören bir sürücü o anları cep telefonuyla kayda girdi. Sürücü ve 'Örümcek Adam' arasında komik anlar yaşandı.

Ataşehir'de 'Örümcek Adam' şaşkınlığı

Ataşehir D-100 Karayolu'nda park halindeki bir aracın üstündeki 'Örümcek Adam' kostümlü bir kişi ve etrafında trafik polislerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları cep telefonu kamerasıyla çeken Ferruh Özkan isimli bir sürücü ile 'Örümcek Adam' arasında insanları gülümseten diyalog yaşandı. 'Ne haber Spiderman?' diyen Özkan'a, 'Örümcek Adam' Selamünaleyküm' diye cevap verdi.

O anları anlatan Ferruh Özkan, "Ben çekmeye başladım ama uzaktan ben onu manken heykel zannettim. Bakıyoruz arabanın üstünde. Yakınına gelince oğlum dedi ki: 'Baba hareket ediyor bu.' Dikkat ettik, baktık, hakikaten hareket ediyor. Ondan sonra 'ne haber Spiderman' deyince döndü 'Selamünaleyküm' dedi. Dedik 'canlıymış bu'. Trafik olduğu için duramıyorsun polis çevirmiş ceza yazıyordu muhakkak. Ne olduğunu anlayamadık geçtik. Durma imkanımız olsa çok çekerdik." dedi. Öte yandan, "Örümcek Adam" kostümüyle gösteri yapan Burak Soylu, sosyal medya üzerinden, gösterinin izin alınarak yapıldığını açıkladı.

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(DHA)

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