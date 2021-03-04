Ataşehir'de otelini satırla basan mal sahibi şoke etti!

Olay, Ataşehir’de bulunan bir otelde dün saat 21.15 sıralarında yaşandı. Bir bina sahibi olan ve binasını otel sahibine kiraya veren Suat Ç. isimli şahıs, iddiaya göre binanın sahibi olan diğer hissedarların kiradan pay almamasını ve tüm kirayı sadece kendisi almak isteyerek otel sahibi ile tartışma yaşadı. İddiaya göre yaklaşık 1 ay kadar önce otelin deposuna girerek duvarları kıran Suat Ç. bu sefer satır ile oteli basarak adeta dehşet saçtı.

Akşam saatlerinde otelin önüne otomobiliyle gelen ve iddiaya göre alkollü olan şahıs, otele girerek burada bir süre tehditler savurdu ve küfürler etti. Daha sonra aracına giderek silahını alan şahıs, otelin girişindeki güvenlik kamerasını fark edip silahını geri koyarak satırı eline aldı. Otelde bulunan görevliler ve otelde konaklayanlar satırlı şahıs nedeniyle korku yaşadı.

MASAYI PARÇALARI, AYNALARI KIRDI

Şahıs, otelin lobisinde bulunan masaya satır ile art arda vurarak parçaladı, ardından lobideki aynayı da satır ile kırdı. Hızını alamayan şahıs daha sonra otelin merdivenlerinde bulunan korkulukları da satırla vurarak ezdi. Şahıs daha sonra olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otelin yakınında polis tarafından yakalanan saldırgan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.