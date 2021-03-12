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Ataşehir’de otomobil takla attı: Sürücü ağır yaralandı

12.03.2021 01:37 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de otomobil takla attı: Sürücü ağır yaralandı

Ataşehir'de aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, trafik lambası direğine çarparak direği yerinden söktü. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil yolun karşısına savruldu. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Sinan Kızıl'ın kullandığı otomobil Dudullu Caddesi'nden Bostancı istikametinde aşırı hızla ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken, otomobil taklalar atarak yolun karşına savruldu. Kaza sonucu sürücü ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilin kapısını keserek sürücüyü kurtardı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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"TAKLA ATARAK SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRDÜM"

Kaza yapan otomobilin hemen arkasında seyreden halindeki başka bir otomobilin sürücüsü kazayla ilgili, "Şu istikametten geliyordum, arkadaş da benim önümde geliyordu. O biraz hızlıydı. Ben biraz daha gerideydim. Ben, onun hızlandığını fark ettim. Ondan sonra bir ses duydum. Şuraya vurdu, en son takla atarak sürüklendiğini gördüm. O hızla direği yıktığının sesini duydum, ters takla atarak buraya geldiğini gördüm. Ben sağlık mezunuyum. Geldim ilk müdahalesini yaptım. Vatandaşlık görevimi yaptım. İlk başta benim yanımdaydı, ondan sonra hızlanmaya başladı. Bir ara o kadar hızlandı ki kendisini göremedim. Sonra sesi duydum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken, hurdaya dönen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Otomobilin kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası

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