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Ataşehir’de pitbull dehşeti! Kediyi parçaladılar

10.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Ataşehir'de biri pitbull cinsi olan 2 köpek sahibi tarafından gezdirildiği esnada, yavrularını koruyan kediye saldırdı. Köpeklerin kediyi parçalayarak öldürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Kayışdağı Mahallesi'nde bir kadın, yanında biri pitbull cinsi 2 köpeği ile sokakta gezintiye çıktı. Yürüyüş yaptığı esnada köpekler kaldırım üstünde yavrularını koruyan kediye bir anda saldırdı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Köpeklerin saldırmasıyla genç kız kediyi köpeklerin arasından almaya çalışarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Uzun uğraşlar sonrası köpeklerin arasından alınan kedinin öldüğü fark edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde; biri pitbull cinsi olan 2 köpeğin sahibi tarafından gezdirildiği, bu sırada köpeklerin, kaldırımda bulunan kedilere saldırdığı görüldü. Kadının köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı ancak köpeklerin, kediyi yakalayarak parçaladığı, yoldan geçen bir vatandaşın ise köpeklerden birini tutarak uzaklaştırdığı da kaydedildi.

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Mahalle sakinlerinden Selçuk Yurtseven, "Kedimizin burada yavruları vardı normalde evde besliyorduk ama yavruları olunca dışarıda doğurmuştu zaten burada duruyordu. Aşağıdan geliyor köpeğiyle, kedi de yavrusunu korumak için orada bekliyor sonra kızışıyorlar. Olaydan bir iki dakika sonra kedi can veriyor. Köpekler bir kadınla geliyor. İki tane olunca zapt edemedi. Bizim burada çoluğumuz çocuğumuz var mahallede oynuyorlar. Onlara da zarar gelebilirdi. Sonuçta bunlar yasak, ben buna dikkat çekmek istiyorum. Daha önce kadını ve köpekleri burada görmedim, kedimizi de çok seviyorduk." dedi.

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(İHA)

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