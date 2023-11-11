HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ataşehir'de sır ölümün perde arkası çözüldü! Bulunan ceset televizyon sunucusuna ait

Ataşehir'de sır ölümün perde arkası çözüldü! Bulunan ceset televizyon sunucusuna ait

11.11.2023 17:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de cesedi otoparkta bulunan kişinin televizyon programlarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar (41)'a ait olduğu belirlendi. Palabıyıklar'ın katili ve cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı

Ataşehir'de sır ölümün perde arkası çözüldü! Bulunan ceset televizyon sunucusuna ait

Ataşehir’de Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 14.00 sıralarında otoparkta asfaltlama için başlatılan çalışmalarda, uzun süredir park halinde olan bir otomobilin yanına giden güvenlik görevlileri, içinde bir ceset görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin sağ koltuğunda üzeri örtülmüş ve bir otomobil radyatörü konularak gizlenmeye çalışılmış bir kadın cesediyle karşılaştı.

AW074599_04

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yanında kimlik ve cep telefonu bulunmayan cesedin yerel televizyon kanallarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar’a ait olduğunu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI AYDINLATTI

Polis yaptığı çalışmada Işıl Deniz Palabıyıklar’ın kardeşi Işın Miraç Palabıyıklar ile birlikte görüldüğünü tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde abla kardeşin otomobile benzin alırken görüntülerine ulaşıldı. Bu görüntülerde Işıl Deniz'in sağ olduğu ve hareket ettiği görüldü. Ancak bu görüntülerden kısa süre sonra başka bir güvenlik kamerasının görüş açısına giren otomobilin ön koltuğunun üzerine örtüldüğü ve otomobil radyatörü konduğu tespit edildi.

atasehirde-hastane-otoparkindaki-ceset-ablasini-oldurup-otoparkta-birakti_3671_dhaphoto11

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bu gelişme üzerine kardeş Işın Miraç Palabıyıklar Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda cinayeti 22 Ekim Pazar günü işlediğini işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

atasehirde-hastane-otoparkindaki-ceset-ablasini-oldurup-otoparkta-birakti_3671_dhaphoto6

"ONUNLA YOUTUBE KANALLARINDA PROGRAM YAPTIĞI İÇİN TARTIŞTIK"

Bir inşaat şantiyesinde şef olarak çalışan Işın Miraç Palabıyıklar ablasıyla youtube kanallarında programlar yaptığı için tartıştıklarını anlattı. Bu nedenle aralarında sık tartışmaların yaşandığını söyleyen Işın Miraç P. “Ona bu tür programlar yapmamasını söyledim. Bana çok kızdı. Kavga ettik. Ben demans hastası olan anneanneme bakıyorum. Bakım sırasında bazen sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. İşte bu anlardan birinde video çekmiş. Bana bu videoyu kullanarak şikayetçi olacağını hatta daha önceden benim üzerine yapılan ev ve otomobili geri alacağını söylüyordu" dedi.

atasehirde-hastane-otoparkindaki-ceset-ablasini-oldurup-otoparkta-birakti_3671_dhaphoto12

OTOMOBİLİ DURDURUP ARKA KOLTUĞA GEÇİP ABLASINI ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü buluştuklarında yine aynı sebeple tartıştıklarını anlatan Işın Miraç Palabıyıklar'ın otomobille Kozyatağı’ndan geçtikleri sırada bir bahaneyle aracı durdurduğu arka koltuğa geçerek oradan ablasına silahla ateş ettiği tespit edildi. Şüpheli polisteki ifadesinde yaralı olan ablasını önce hastaneye götürmeye karar verdiğini ancak hastane kapısından girdikten sonra “Başım belaya girer" diyerek fikrini değiştirdiğini söylediği öğrenildi. Otomobili hastane otoparkına park eden şüphelinin, ağır yaralı olan ablasının üzerini örttüğü, bagajda bulduğu otomobil radyatörünü de üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldığı öğrenildi.

atasehirde-hastane-otoparkindaki-ceset-ablasini-oldurup-otoparkta-birakti_3671_dhaphoto8

Polis soruşturması sonucu şüphelinin ablasını ölüme terk etmesinin ardından bulunduğu tarihe kadar 3 kere hastaneye gelerek cesedin bulunup bulunmadığını kontrol ettiği tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ile ablasına ait cep telefonu bulundu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, neden öldürdünüz sorusuna cevap vermedi.

(DHA)


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cadde trafiğe kapatıldı: Binalar yıkılıyor zannettikCadde trafiğe kapatıldı: Binalar yıkılıyor zannettik
CHP'nin yeni MYK üyeleri belli olduCHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu
Edremit'te 5 dakika sağanak yolları felç etti!Edremit'te 5 dakika sağanak yolları felç etti!
Anahtar Kelimeler:
Sunucu Ataşehir ölüm
En Çok Okunan Haberler
Cadde trafiğe kapatıldı: Binalar yıkılıyor zannettik

Cadde trafiğe kapatıldı: Binalar yıkılıyor zannettik

Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu o dönerci gözaltına alındı

Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu o dönerci gözaltına alındı

Togg’un keyfine varamadı! İki ayda iki kere arıza yaptı

Togg’un keyfine varamadı! İki ayda iki kere arıza yaptı

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi!

Erdoğan'dan kritik zirvede çok sert mesajlar! 'Acizlik ve korkaklıktır'

Erdoğan'dan kritik zirvede çok sert mesajlar! 'Acizlik ve korkaklıktır'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.