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  4. Ataşehir'de su borusu patladı! Tazyikli su 5 katlı binanın boyuna ulaştı

Ataşehir'de su borusu patladı! Tazyikli su 5 katlı binanın boyuna ulaştı

23.05.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de İSKİ ekiplerinin çalışması esnasında su borusu patladı. Tazyikli suyun 5 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında su borusu patladı.

METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKTI

Patlamanın etkisiyle tazyikli su, metrelerce yükseldi. 5 katlı bina yüksekliğine ulaşan basınçlı su, ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Tazyikli su nedeniyle bir iş yeri ve binada bulunan daireler olumsuz etkilendi.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Suyun yükselme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlayan su borusundan fışkıran suyun 5 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı görülüyor.

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İHA

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