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  4. Ataşehir’de takla atan sürücüsüz otomobil saniye saniye görüntülendi

Ataşehir’de takla atan sürücüsüz otomobil saniye saniye görüntülendi

12.07.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de park halindeki otomobil, bir süre sonra hareket ederek kaymaya başladı. Kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracın sahibi otomobilini park ederek aracından indi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle bir süre sonra hareket etmeye başlayan otomobil, sol şeritteki kaldırıma çıkıp merdivenlere çarparak takla attı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazanın ardından takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı

TAKLA ATAN ARAÇ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Caddedeki kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücü park ettiği araçtan iniyor ve ardından otomobil hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çarptıktan sonra takla atıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ataşehir
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