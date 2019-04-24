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Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 07:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ataşehir'de inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Ataşehir'de bir kerestedeposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sürüyor.

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(Ajanslar)

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