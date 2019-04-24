Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Ata\u015fehir'de bir kerestedeposunda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Alevler k\u0131sa s\u00fcrede depoyu sard\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. S\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \n\n\n(Ajanslar)\nHi\u00e7bir \u015fey g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011fil! Ba\u015fta kimse anlam veremedi ama...Ankara Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde panik!Tankerle TIR \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131, otoyol sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc! Korkun\u00e7 anlar
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