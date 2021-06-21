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Ataşehir'deki 3,3 milyon liralık gasp dehşetinde yeni gelişme

21.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.

Ataşehir'deki 3,3 milyon liralık gasp dehşetinde yeni gelişme

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silah çekilmişti.

Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda, Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı.

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Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu arada, aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

AA

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Ataşehir

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