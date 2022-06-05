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  4. Ataşehir'deki gece kulübünde silahlı kavga! Bodyguard müşteriyi öldürdü

Ataşehir'deki gece kulübünde silahlı kavga! Bodyguard müşteriyi öldürdü

05.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de gece kulübündeki silahlı kavgada kan aktı. İddiaya göre gece kulübüne girmek isteyen Murat Dinler'e bodyguardlar engel olmak istedi. Çıkan kargaşa sonrası içeri giren Dinler mekanın sahibine silah çekince, bodyguard tarafından vurularak öldürüldü.

Ataşehir'deki gece kulübünde silahlı kavga! Bodyguard müşteriyi öldürdü

Ataşehir'deki korkunç lay saat 05.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Yılmaz ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi. Dinler ve Yılmaz arasında yaşanan arbedenin ardından Murat Dinler gece kulübüne girdi.

İDDİAYA GÖRE İŞLETME SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ

İşletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekerek, 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. Bu sırada Dinler'in peşinden gelen bodyguard Emre Yılmaz, iddiaya göre Dinler'e peş peşe ateş etti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Yılmaz ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı.

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İbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, Murat Dinler'in cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ataşehir
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