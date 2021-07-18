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Ataşehir'deki mahalle korku alanına döndü! Kapının önüne hatta balkona bile çıkamıyorlar

18.07.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 2 dönümlük arsa önce kaçak hafriyat döküm alanı oldu ardından da alkol ve uçucu madde kullananların mekanı haline geldi. Mahalle sakinleri, kapının önüne ve balkona çıkamaz hale geldiklerini kaydetti.

Ataşehir'deki mahalle korku alanına döndü! Kapının önüne hatta balkona bile çıkamıyorlar

İstanbul Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki boş arsa mahallelinin kabusu haline geldi. Yaklaşık 2 dönümlük arsa önce kaçak hafriyat döküm alanı oldu ardından da alkol ve uçucu madde kullananların mekanı haline dönüştü. Mahalle sakinleri, kapının önüne ve balkona çıkamaz hale geldiklerini kaydetti.

"BURASI KİMSESİZLER YURDUNA DÖNDÜ"

Mahalle sakini Turgut Keskin, "Burası yıllardır sorunlu bir yer haline geldi. Kimse bize sahip çıkmıyor. Burada alkol alanlar, kavga edenler, küfür edenler, molozunu dökenler var. Belediyeye şikâyetlerimizi bildirdik. Bir iki bariyer kurup buraya girilmesini engellemediler. Engellemedikleri için burası kimsesizler yurduna döndü. Burada tuvaletini yapan var, kusanı var, esrar içeni var. Bütün atıklar burada. Hiç kimse sahip çıkmıyor buraya. Ne hikmetse kimin malıysa o da belli değil" dedi.

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"SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR"

Birgül Keskin ise, "Buradaki boş arazi, kamuya ait olabilir, herhangi birine ait olabilir çöp yığını haline geldi. Hele ki, bu koronavirüs döneminde bu görüntüyü böyle bir atmosferi yaşamamız çok saçma geliyor. Sağlığımızı tehdit ediyor. Temizlenmeli. Ben bunun için muhtara gittim söyledim. 'Belediyeye haber vereceğim, ilgilenecek' dediler. Ama kimse gelmedi. Belediye mi bakacak, muhtar mı bakacak veya herhangi bir yer mi bakacaksa, bu mahalleye biri bakacak illaki. Burada hemen hemen 100 taneden fazla ev var. Balkonlar hep bu tarafa bakıyor. Bu çöplüğü soluyoruz" diye konuştu.

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"Buranın güzel bir şekilde yapılmasını istiyoruz" diyen Perihan Dinçkol, "Park olsun, oturma alanı olsun. Camlarda balkonlarda rahat oturulmuyor. Çöp atıyorlar. İnsanlar akşam olduğu zaman kendi kafalarına göre gelip buraya oturuyorlar, rahatsızlık veriyorlar. Burası bir aile sokağı olduğu için çocuklarımızın da oynayacakları bir park olsun, yeşillensin istiyoruz. Küfürlü konuşuluyor, tuvaletler yapılıyor, ateşler yakılıyor" şeklinde konuştu.

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ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ataşehir Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu boş parsel Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetindedir. Boş parsele kaçak döküm yapıldığına dair belediyemize iletilen şikayetlere istinaden, ilgili kuruma bu hususta 06.04.2021 tarihinde yazı yazılarak bildirimde bulunulmuş ve tarafımızca beton bariyer konularak önlem alınmıştır" denildi.

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(DHA)

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İstanbul Ataşehir
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