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  4. Ataşehir'deki otelde yangın! Dumanlar her yeri sardı, mahsur kalanlar oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

Ataşehir'deki otelde yangın! Dumanlar her yeri sardı, mahsur kalanlar oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

18.01.2025 07:26
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18.01.2025 07:26
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Ataşehir’de, 3 katlı otelin eksi birinci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Yangında, 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Ataşehir'deki yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MAHSUR KALANLAR OLDU

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

5 KİŞİ YARALANDI

Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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3 YARALIDAN ACI HABER! KURTARILAMADILAR...

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.

Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangının çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Ataşehir otel
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