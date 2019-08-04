HABER

Ataşehir, farklı kültürlere ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu Festivali’ son buldu.

Ataşehir, farklı kültürlere ev sahipliği yaptı

İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu Festivali’ son buldu. Öğrencilerin halk dansları ve sokak oyunları renkli görüntülere sahne oldu.

Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile Amfili Park’ta gerçekleştirilen Ataşehir Uluslarası Yaz Okulu Festivali’ne 80 ülkeden 180 öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLER KÜLTÜRLERİNİ TANITTI
Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu’nda yabancı öğrenciler ve Ataşehirli öğrenciler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Birleşmiş Milletlerin belirlediği dünya sorunları üzerine çalışmalar yaptı. 800 Ataşehirli çocuk ve genç 8 farklı merkezde 8 farklı proje gerçekleştirdi.
Festivalde öğrenciler yaz okulu boyunca ürettikleri fikirleri tanıttılar. Öğrenciler aynı zamanda festivalde yer alan drama, robot kontrol, 3D tasarım gibi pek çok atölyeye katılarak keyifli bir gün geçirdiler.

“BİZİM PROJEMİZ ÇOCUKLARA DOĞAYI SEVMEYİ ÖĞRETMEK”

Etkinliğe İtalya’dan katılan İran kökenli Behran Adin, "Bu projeye İtalya’dan ‘Go Green’ projesi için başvurdum. Çocuklarla proje yapıyoruz. Çocuklara haklarını öğretiyoruz, doğa bilinci aşılıyoruz. Çok eğlenceli bir etkinlik. Hem çocuklarla proje geliştiriyoruz hem de güzel zaman geçiriyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Ataşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Eğitim Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçtürk ise şunları söyledi:

"Ataşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine 8 proje düzenledik. Ve bu yaz okulunun festivalindeyiz. Ataşehir Belediyesi Uluslarası Yaz Okulu Festivalindeyiz. Bu festivalde üzerinde çalıştığımız 8 projeyi vatandaşlara anlatacağız. Bu yaz okulu tamamen çocuklar ve gençlere yönelik planlandı. Yurt dışından 180 üniversite öğrencisini Ataşehir’e getirdik, 800 Ataşehirli gencimiz ve çocuğumuz ile proje yapmaya çalıştılar. Örneğin; ‘Go Green’ isimli bir proje başlattık. Dünyadaki iklim sorunu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine çocuklarımız çalışmalar yaptı. Aynı zamanda ‘Tecno Kids’ isimli projeler için yurt dışından bilgisayar mühendisi arkadaşları Ataşehir’e getirdik, onlar da 3D tasarım, stop motion ve robot atölyesi gibi atölyeleri düzenlediler. Böyle bir festivalde bir araya gelmek çok anlamlı. Ataşehir olarak eğitimin kolay ulaşabilirliğini çok önemsiyoruz. Herkes için kolay ulaşılabilen, nitelikli eğitim vermeye devam edeceğiz.”

Rusya, Meksika, İspanya, Pakistan, Kanada ve daha birçok ülkeden gelen öğrenciler festival alanında açtıkları stantlarla etkinliğe katıldı. Yabancı öğrenciler kendi ülke kültürlerini, yerel danslarını, yemeklerini ve müziklerini tanıtma imkânına sahip oldu. Öğrenciler festivalde ülkelerinin halk danslarını ve sokak oyunlarını da sergiledi.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir, farklı kültürlere ev sahipliği yaptıAtaşehir, farklı kültürlere ev sahipliği yaptıAtaşehir, farklı kültürlere ev sahipliği yaptıAtaşehir, farklı kültürlere ev sahipliği yaptı

PARTNER İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı
Ata Ekmeği ve Armola Peyniri Festivali'nde yöresel tatlar ilgi gördüAta Ekmeği ve Armola Peyniri Festivali'nde yöresel tatlar ilgi gördü
Saruhanlı'da erkenci üzüm, kurutulmak üzere serilmeye başlandıSaruhanlı'da erkenci üzüm, kurutulmak üzere serilmeye başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

18 katlı lüks binada korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.