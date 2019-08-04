Ataşehir, farklı kültürlere ev sahipliği yaptı

İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu Festivali’ son buldu. Öğrencilerin halk dansları ve sokak oyunları renkli görüntülere sahne oldu.

Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile Amfili Park’ta gerçekleştirilen Ataşehir Uluslarası Yaz Okulu Festivali’ne 80 ülkeden 180 öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLER KÜLTÜRLERİNİ TANITTI

Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu’nda yabancı öğrenciler ve Ataşehirli öğrenciler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Birleşmiş Milletlerin belirlediği dünya sorunları üzerine çalışmalar yaptı. 800 Ataşehirli çocuk ve genç 8 farklı merkezde 8 farklı proje gerçekleştirdi.

Festivalde öğrenciler yaz okulu boyunca ürettikleri fikirleri tanıttılar. Öğrenciler aynı zamanda festivalde yer alan drama, robot kontrol, 3D tasarım gibi pek çok atölyeye katılarak keyifli bir gün geçirdiler.

“BİZİM PROJEMİZ ÇOCUKLARA DOĞAYI SEVMEYİ ÖĞRETMEK”

Etkinliğe İtalya’dan katılan İran kökenli Behran Adin, "Bu projeye İtalya’dan ‘Go Green’ projesi için başvurdum. Çocuklarla proje yapıyoruz. Çocuklara haklarını öğretiyoruz, doğa bilinci aşılıyoruz. Çok eğlenceli bir etkinlik. Hem çocuklarla proje geliştiriyoruz hem de güzel zaman geçiriyoruz” dedi.