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Ataşehir, farklı kültürlere ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu Festivali’ son buldu.

İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu Festivali’ son buldu. Öğrencilerin halk dansları ve sokak oyunları renkli görüntülere sahne oldu.

Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile Amfili Park’ta gerçekleştirilen Ataşehir Uluslarası Yaz Okulu Festivali’ne 80 ülkeden 180 öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLER KÜLTÜRLERİNİ TANITTI

Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu’nda yabancı öğrenciler ve Ataşehirli öğrenciler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Birleşmiş Milletlerin belirlediği dünya sorunları üzerine çalışmalar yaptı. 800 Ataşehirli çocuk ve genç 8 farklı merkezde 8 farklı proje gerçekleştirdi.

Festivalde öğrenciler yaz okulu boyunca ürettikleri fikirleri tanıttılar. Öğrenciler aynı zamanda festivalde yer alan drama, robot kontrol, 3D tasarım gibi pek çok atölyeye katılarak keyifli bir gün geçirdiler.

“BİZİM PROJEMİZ ÇOCUKLARA DOĞAYI SEVMEYİ ÖĞRETMEK”

Etkinliğe İtalya’dan katılan İran kökenli Behran Adin, "Bu projeye İtalya’dan ‘Go Green’ projesi için başvurdum. Çocuklarla proje yapıyoruz. Çocuklara haklarını öğretiyoruz, doğa bilinci aşılıyoruz. Çok eğlenceli bir etkinlik. Hem çocuklarla proje geliştiriyoruz hem de güzel zaman geçiriyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Ataşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Eğitim Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçtürk ise şunları söyledi:

"Ataşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine 8 proje düzenledik. Ve bu yaz okulunun festivalindeyiz. Ataşehir Belediyesi Uluslarası Yaz Okulu Festivalindeyiz. Bu festivalde üzerinde çalıştığımız 8 projeyi vatandaşlara anlatacağız. Bu yaz okulu tamamen çocuklar ve gençlere yönelik planlandı. Yurt dışından 180 üniversite öğrencisini Ataşehir’e getirdik, 800 Ataşehirli gencimiz ve çocuğumuz ile proje yapmaya çalıştılar. Örneğin; ‘Go Green’ isimli bir proje başlattık. Dünyadaki iklim sorunu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine çocuklarımız çalışmalar yaptı. Aynı zamanda ‘Tecno Kids’ isimli projeler için yurt dışından bilgisayar mühendisi arkadaşları Ataşehir’e getirdik, onlar da 3D tasarım, stop motion ve robot atölyesi gibi atölyeleri düzenlediler. Böyle bir festivalde bir araya gelmek çok anlamlı. Ataşehir olarak eğitimin kolay ulaşabilirliğini çok önemsiyoruz. Herkes için kolay ulaşılabilen, nitelikli eğitim vermeye devam edeceğiz.”

Rusya, Meksika, İspanya, Pakistan, Kanada ve daha birçok ülkeden gelen öğrenciler festival alanında açtıkları stantlarla etkinliğe katıldı. Yabancı öğrenciler kendi ülke kültürlerini, yerel danslarını, yemeklerini ve müziklerini tanıtma imkânına sahip oldu. Öğrenciler festivalde ülkelerinin halk danslarını ve sokak oyunlarını da sergiledi.

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