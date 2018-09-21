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Ataşehir Monheim Tasarım Okulu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 21:10 | Son Güncelleme

Ataşehir Monheim Tasarım Okulu açıldı

İSTANBUL (AA) - Kardeş kentler Ataşehir ve Almanya'nın Monheim belediyeleri iş birliğiyle hazırlanan "Ataşehir Monheim Tasarım Okulu" hizmete açıldı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, 2015 yılının mart ayında başlayan kardeşlik projesiyle hem Ataşehir’de hem Monheim’da gurur verici iş birliği örneklerinin sergilendiğini belirterek, "Beraber düzenlenen konserlerden spor faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle kültürel zenginliğimizin gelişmesini ön planda tuttuk. Bu tasarım okulunda örgün ve profesyonel eğitim öncesinde sağlanacak imkanlarla çocuklarımızın ufku açılacak. Uzun dönemde planladığımız üzere, karşılıklı ziyaretler ve staj programlarıyla vizyonlarını geliştirmede önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann ise şunları kaydetti:

"İki belediye olarak geçmişte başlattığımız dostluk projesiyle birçok ortak çalışma gerçekleştirdik. Kardeş belediyeciliğin kaynağı kültürden ve sanattan geçer, biz de dostluğumuzu geliştirmemiz için kültür ve sanat ağırlıklı çalışıyoruz. Çocuklarımızın birbirlerini daha yakından tanıyabilmeleri için projeler gerçekleştiriyoruz."

Ataşehir - Monheim Tasarım Okulu’nda bugünün teknolojisi, geleneksel dokularla harmanlanarak 8-12 yaş aralığında çocuklara çağdaş bir eğitim imkanı sunulacak.

Küçükbakkalköy Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi'nin bir katında yer alan Ataşehir Monheim Tasarım Okulu’ndan yararlanacak öğrenciler, 2 boyutlu animasyon, 3 boyutlu animasyon, stop motion, moda tasarımı ve moda üretimi olarak toplan 5 alanda eğitim alacaklar.

5 yıl sürecek olan projede, Monheim Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi ortak çalışmalarla ve fikir alışverişlerinde bulunarak her yıl sanat ve tasarım atölyelerinde öğretmen ve öğrenci değişimi yaparak faaliyetlerinin daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
ataşehir belediyesi Monheim tasarım okulu

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