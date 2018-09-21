Ataşehir Monheim Tasarım Okulu açıldı

İSTANBUL (AA) - Kardeş kentler Ataşehir ve Almanya'nın Monheim belediyeleri iş birliğiyle hazırlanan "Ataşehir Monheim Tasarım Okulu" hizmete açıldı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, 2015 yılının mart ayında başlayan kardeşlik projesiyle hem Ataşehir’de hem Monheim’da gurur verici iş birliği örneklerinin sergilendiğini belirterek, "Beraber düzenlenen konserlerden spor faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle kültürel zenginliğimizin gelişmesini ön planda tuttuk. Bu tasarım okulunda örgün ve profesyonel eğitim öncesinde sağlanacak imkanlarla çocuklarımızın ufku açılacak. Uzun dönemde planladığımız üzere, karşılıklı ziyaretler ve staj programlarıyla vizyonlarını geliştirmede önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann ise şunları kaydetti:

"İki belediye olarak geçmişte başlattığımız dostluk projesiyle birçok ortak çalışma gerçekleştirdik. Kardeş belediyeciliğin kaynağı kültürden ve sanattan geçer, biz de dostluğumuzu geliştirmemiz için kültür ve sanat ağırlıklı çalışıyoruz. Çocuklarımızın birbirlerini daha yakından tanıyabilmeleri için projeler gerçekleştiriyoruz."