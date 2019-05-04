Ataşehir ramazana hazır

İSTANBUL (AA) - Ataşehir Belediyesinin her yıl ramazan ayında hazırladığı iftar programı bu sene de 18 noktada gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, ramazan boyunca ilçe sakinlerini iftar sofralarında buluşturacak olan Ataşehir Belediyesi, 10 yıldır sürdürdüğü hizmetle paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun olarak iftar yemeği dağıtımı yapacak.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla ramazan ayı boyunca 11 noktada kumanya dağıtımı ve 7 mahallede ise geniş iftar sofraları kurulacak.

Kumanya dağıtım programının ilki 6 Mayıs Çarşamba günü Fetih Mahallesi Kafkas Sokağı’nda yapılacak.

11 noktada kumanya dağıtımının yanında, İçerenköy, Ferhatpaşa, Küçükbakkalköy, Örnek ve Yenişehir mahallelerinde geniş iftar sofralarıyla birlik, beraberlik ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği sokak iftarları yapılacak.

