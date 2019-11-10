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Ataşehir tek yürek Atatürk’ü andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:12 | Son Güncelleme

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde tüm yurtta ve Ataşehir’de saygı ve özlemle anıldı.
Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreni; Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Garnizon Komutanı Kıdemli İkmal Albay Metin Durmuş ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.
Protokolün ardından siyasi partiler, dernekler, meslek odaları ve gaziler de Ata’nın anıtına çelenk bıraktılar.
Çelenk sunumunun ardından, Ulu Önder Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5 geçe çalan siren sesiyle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından da İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören son buldu.
Törene; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cengiz Cem Karakaşlı, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, Ataşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Sevgi Uluğ, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürlerinin yanı sıra siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Gazilerle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Törene gelerek Ata’yı anan vatandaşlar, Atatürk anıtına karanfiller bıraktılar.
Ardından Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde hazırlanan 10 Kasım Anma Töreni’ne katılan Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, Kıdemli İkmal Albay Metin Durmuş ve Belediye Başkan Battal İlgezdi ile vatandaşlar, Ataşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu koro ve drama gösterilerini izlediler.

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